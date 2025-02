Verso la conclusione del giro interno

CATANIA – Il fercolo di Sant’Agata conclude il proprio giro interno. Questa mattina alle 6.30 il tradizionale sparo al Borgo. La Santa attesa in via Crociferi e Sangiuliano prima di fare definitivamente rientro in Cattedrale.

Ieri pomeriggio il lungo racconto della lunga diretta di LiveSicilia e Radio Studio Centrale: con ospiti e narrazione tra la gente.