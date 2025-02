Sant’Agata, la DIRETTA VIDEO di LiveSicilia e Radio Studio Centrale

Il racconto con ospiti in studio e interviste ai protagonisti

CATANIA – È scattata alle ore 16 la lunga diretta video che vede in campo LiveSicilia e Radio Studio Centrale nel raccontare il pomeriggio, atteso e conclusivo, delle giornate clou di Sant’Agata. Su questa pagina un racconto (testuale e con il video presente in alto) sviluppato anche in queste ore dalle colonne del nostro giornale con approfondimenti e testimonianze.

La Festa di Sant’Agata

Ieri, all’alba, la tradizionale messa dell’aurora preceduta dall’uscita dal sacello del busto reliquiario. Poi, la processione tradizionale del giro esterno della Santa. Una processione che è stata nettamente in anticipo rispetto ai tempi allungati dello scorso anno. La notte scorsa i fuochi al Fortino, il passaggio per via Plebiscito e gli Archi della marina. Infine, il rientro di Sant’Agata in Cattedrale.

Sant’Agata, la diretta video

Nel pomeriggio di oggi 5 febbraio, sempre su questa pagina, il lungo racconto con la nostra diretta da Palazzo degli Elefanti per seguire il passaggio di Sant’Agata per via Etnea, assieme agli ospiti che interverranno in diretta, ma anche in strada, coinvolgendo e ascoltando i tanti fedeli, visitatori e turisti.