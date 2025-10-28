Catania, pugni alle automobiliste per ‘scippare’ le collanine VIDEO

Le immagini e l'arresto della polizia

CATANIA – Affiancavano a bordo di uno scooter le loro vittime. Dopodiché, approfittando del finestrino aperto, prendevano a pugni sul volto la malpacapitata automobilista, scippandole la collanina. È accaduto in almeno due occasioni. Le indagini, nelle scorse ore, hanno portato all’arresto di un 38enne. È accusato delle due rapine avvenute nello scorso mese di luglio.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Distrettuale ed eseguito dalla Polizia etnea così come disposto Giudice per le Indagini Preliminari di Catania.

Gli scippi e l’arresto

Indagini, eseguite dalla IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso – Sezione Falchi della Squadra Mobile della Questura. Tutto trae origine da un primo episodio di rapina commessa sempre nei confronti di una donna. “A bordo della propria auto, aveva rallentato la marcia in prossimità di un incrocio – secondo quanto ricostruito dagli agenti -. Da uno scooter con due soggetti a bordo, i quali prima l’affiancavano e in sequenza, sfruttando la circostanza che il finestrino dell’autovettura fosse abbassato, le strappavano una collana in oro. Dopo averla colpita con dei pugni al volto, per poi dileguarsi”.

Un secondo episodio, a distanza di qualche giorno, ha riguardato ancora due soggetti, a bordo dello stesso scooter. Con analoghe modalità, è stata presa di mira nuovamente una donna. Anche in questo caso mentre si trovava a bordo di un’autovettura. In questa circostanza, prima veniva sbarrata la strada con lo scooter e, successivamente, da parte del passeggero – avvicinatosi al veicolo – è stata strappata dal collo della vittima la collana. Dopo le formalità di rito, il 38enne accusato degli scippi è stato condotto presso il carcere di Catania-Piazza Lanza.