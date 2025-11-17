 Catania, la sede della scientifica nel nome di Filippo Raciti
Catania, la sede della ‘scientifica’ nel nome di Filippo Raciti VIDEO

Le parole della figlia Fabiana: "Il sacrificio di mio padre, esempio forte per la città"
1 min di lettura

CATANIA – Consegnata questa mattina, in via Milano a Catania, la nuova sede del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica “Sicilia Orientale”. Presenti le massime autorità civili, militari e religiose locali. Tra cui il Procuratore capo Francesco Curcio ed il Prefetto di Catania, Pietro Signoriello. A fare gli onori di casa il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai. il Direttore Centrale.

L’immobile che è stato sede del Tar, dedicato alla memoria del Commissario della Polizia di Stato Filippo Raciti, morto a seguito degli scontro del 2 febbraio del 2007 all’esterno dello stadio Massimino.
La vedova del Commissario Raciti, la signora Marisa Grasso, ha svelato una targa commemorativa.

