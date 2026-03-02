Catania, sporco e blatte in un ristorante: scatta la chiusura VIDEO

Arriva anche la multa da 3mila euro

CATANIA – Sporco pregresso nei locali e presenza di blatte, vive e morte, anche in prossimità degli alimenti. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Catania insieme al personale dell’Asp durante un controllo in un’attività di ristorazione all’interno di un centro commerciale nella periferia ovest della città.

Nel corso dell’ispezione, i militari del NAS Carabinieri e gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie, rilevando sporco accumulato e la presenza di insetti infestanti di tipo blattoide.

Per il responsabile dell’esercizio sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro. L’attività è stata inoltre sospesa fino all’eliminazione delle criticità riscontrate e al ripristino delle condizioni igieniche previste dalla normativa. Gli alimenti trovati in cattivo stato sono stati immediatamente avviati alla distruzione.