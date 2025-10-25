Catanzaro-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con il gol che ha deciso la gara

Allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro arriva la prima sconfitta in campionato per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il giovane Cisse decide la gara allo scadere del primo tempo e i rosanero non riescono a riaprire la partita nel corso della ripresa. Dal canto loro, i calabresi firmano così il loro primo successo in questa Serie B: la squadra di Aquilani, finora, aveva ottenuto sei pareggi e due sconfitte. In alto gli highlights della gara.