Catanzaro-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

Allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro arriva la prima sconfitta in campionato per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il giovane Cisse decide la gara allo scadere del primo tempo e i rosanero non riescono a riaprire la partita nel corso della ripresa. Dal canto loro, i calabresi firmano così il loro primo successo in questa Serie B: la squadra di Aquilani, finora, aveva ottenuto sei pareggi e due sconfitte. In alto gli highlights della gara.
La clip con il gol che ha deciso la gara
