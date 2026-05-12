Cefpas, Caruso: “Istituita una commissione ispettiva”

L'assessore vuole verificare la legittimità degli incarichi

“Ho istituito una commissione ispettiva, composta da dirigenti dell’assessorato della Salute per verificare la legittimità degli incarichi conferiti dal Cefpas nelle ultime settimane, sulla base di quanto pubblicato sugli organi di stampa“, lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso.

“Correttezza e trasparenza delle procedure sono per il governo Schifani premesse indispensabili e irrinunciabili, in ogni ambito dell’azione amministrativa”, ha concluso.

Il deputato del Pd Nello Dipasquale nei giorni scorsi ha sollevato il caso perché si sono verificate 75 assunzioni in pochi giorni e annunciato di aver presentato un esposto alla procura di Caltanissetta dopo queste assunzioni.