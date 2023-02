Ciclone in Sicilia: la conta dei danni FOTO e VIDEO

Lo scenario nel sud-est dell'Isola (foto Franco Assenza)

PALERMO – Campagne sott’acqua, danni alle serre, alberi abbattuti ma anche raccolta degli ortaggi e degli agrumi bloccata per effetto di violenti temporali e bufere di vento che hanno colpito città e campagne in Sicilia. Emerge dal monitoraggio della Coldiretti sui danni provocati dall’ondata di maltempo sull’Isola. “Nell’arco di due giorni l’uragano Nikola – sottolinea la Coldiretti – ha provocato ben 24 eventi estremi tra bombe d’acqua e tempeste di vento concentrate soprattutto sul versante orientale della regione secondo l’analisi della Coldiretti sulla base su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). Il maltempo -precisa la Coldiretti – ha interessato a macchia di leopardo anche altre regioni del meridione come la Calabria e la Sardegna dove è stato rilevato addirittura un tornado a Villaputzu”.

I danni del maltempo in Sicilia

In Sicilia, quindi, parte la conta dei danni mentre continuano a giungere foto e video della devastazione subita dal territorio sud-orientale dell’Isola in questi giorni. Sconfortante lo scenario a Scicli e a Punta Braccetto, nel Ragusano, dove il fango ha invaso strade e case.

Il maltempo a Siracusa

Un video diffuso dai carabinieri del Comando provinciale di Siracusa dà l’idea di ciò che è accaduto ieri nel capoluogo aretuseo.