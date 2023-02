Sicilia nella morsa del maltempo, frane e allagamenti FOTO

Strade e tratti di ferrovia interrotti, fiumi straripati: tutti gli aggiornamenti

La Sicilia nella morsa del maltempo, da circa 48 ore. Allagamenti e frane, strade e tratti di ferrovia interrotti, fiumi straripati, alberi abbattuti dai forte venti gelidi che soffiano con forza e che hanno bloccato l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, con voli dirottati e cancellati e fortissimi ritardi. E non bastano le cime delle montagne innevate a trasformare una narrazione di danni e disagi in una bella cartolina.

Situazione critica nel Ragusano

Nel Ragusano forse la situazione più critica. Centinaia di persone rimaste isolate e soccorse dai servizi d’emergenza. I Vigili del Fuoco hanno aiutato una donna che doveva partorire, ma era rimasta con un’auto in panne mentre era diretta all’ospedale ragusano Giovanni Paolo II. La pioggia ha anche provocato la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore- Baglieri di Modica. La strada statale 194 “Ragusana” è rimasta per ore chiusa al traffico nei pressi di Carlentini (Sr), per straripamento del fiume San Leonardo. E in serata Rete ferroviaria italiana ha sospeso la circolazione ferroviaria sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Caltanissetta, Caltanissetta Xirbi-Bicocca e Bicocca-Caltagirone. Il mare in tempesta e le forti raffiche di vento hanno provocato anche il crollo di parte della ciminiera della Fornace Penna di Sampieri, il monumento di archeologia industriale che si trova sulla costa est di Scicli, conosciuto come la celebre ‘Mannara’ del commissario Montalbano.

Allerta rossa anche a Siracusa

Allerta rossa anche a Siracusa dove sono 40 le persone evacuate dalle proprie abitazioni dalla Protezione civile. Le persone sono state assistite dalla Croce Rossa nei locali dell’assessorato alle Politiche sociali. Anche il palazzo di giustizia è andato in tilt con diversi locali di cancelleria allagati e disagi per le udienze viste le assenze improvvise di magistrati e avvocati. Il prefetto Giusi Scaduto ha attivato il Centro coordinamento soccorsi. METEO, SPECIALE MALTEMPO IN SICILIA – TUTTI I VIDEO E GLI AGGIORNAMENTI

Macabra la situazione nel Catanese

Macabra la situazione nel catanese: uno smottamento, causato dalle abbondanti piogge cadute, ha interessato il cimitero di Mineo, causando lo scivolamento di piccole cappelle e loculi. “Il nostro paese è quasi isolato”, dice il sindaco Giuseppe Mistretta. A Mascali una mareggiata ha devastato il litorale da Sant’Anna a Fondachello. Oltre venti operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono stati impegnati per portare aiuti a diverse famiglie rimaste nelle proprie abitazioni senza corrente elettrica e isolate a causa delle strade innevate e ghiacciate su tutto il territorio etneo. Decine gli interventi per danni dei Vigili del fuoco in tutto il territorio della provincia di Catania. Hanno riguardato principalmente dissesti statici, alberi e pali pericolanti, soccorsi a persone. Danni anche a Caltagirone. Lipari alla ripresa dei collegamenti veloci sarà collegata, per quando riguarda i mezzi veloci, solo con un catamarano. Nel Nisseno è straripato il fiume Dirillo all’altezza della statale 115, tra Vittoria e Gela.

Crollo di alberi a Palermo

Stamane Palermo si è svegliata “orfana” di un “ficus macrophylla”, enorme albero con radici aeree, che è crollato all’angolo tra viale delle Magnolie e viale Piemonte, nei pressi del luogo dove venne rapito – e da allora non se ne seppe più nulla – il giornalista de L’Ora Mauro De Mauro. Il presidente della Regione Renato Schifani è stato in collegamento con i prefetti dell’Isola per fare il punto sulla situazione. Da deputati di maggioranza e opposizione all’Ars viene chiesto di dichiarare lo stato di emergenza. Coldiretti sostiene che aumentano di ora in ora i danni alle strutture e alle produzioni.

Emergenza neve nel Messinese

La città metropolitana di Messina sta intervenendo, in queste ore, con tutti i propri uomini per liberare dalla neve le strade provinciali che attraversano le zone montane del territorio. Il Servizio “Autoparco” ha disposto l’entrata in funzione dei mezzi spazzaneve sulle arterie stradali ricadenti nei territori dei Comuni di Cesarò, San Teodoro, Montalbano Elicona, San Piero Patti, Caronia, Capizzi, Tortorici, San Salvatore di Fitalia, Raccuja e Ucria. Lo spazzamento è stato attivato sulla Caronia – Capizzi, e sulle direttrici stradali provinciali Cesarò – San Teodoro, Longi – Galati Mamertino, San Piero Patti – Montalbano – Polverello – Favoscuro, Tortorici – San Salvatore di Fitalia, Raccuja – Ucria.

Stanotte gli operatori stradali hanno effettuato numerosi interventi di soccorso ad automobilisti in difficoltà e a persone rimaste isolate sulle strade provinciali 122 e 110, nella zona del Montalbanese. A Favoscuro le operazioni sono riprese a pieno regime, con l’ausilio di una turbina proveniente da Capizzi che si è aggiunta al mezzo già operante e che stamane, a causa di un’avaria, ha richiesto l’intervento dei meccanici che, in tempi record, hanno riparato lo spalaneve; attualmente la strada provinciale 122 risulta percorribile solo su una corsia esclusivamente per i mezzi di soccorso mentre, a scopo precauzionale, permane l’ordinanza di chiusura. A Floresta, in collaborazione con la locale Amministrazione, ieri sono state liberate le arterie principali dalla neve caduta abbondante mentre nella zona di Capizzi, Caronia e San Teodoro si è intervenuto sulle strade provinciali 166 di Portella Bufali e 167 dell’Ancipa, ove si registra la presenza di un manto nevoso di oltre due metri di altezza. Per tutta la giornata gli operatori hanno lavorato sulla strada provinciale 110 Montalbanese, anche per permettere a Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. di riparare una linea ad alta tensione da 380.000 volt, ma gli interventi sono stati sospesi nel tardo pomeriggio per scarsa visibilità a causa della presenza di fitti banchi di nebbia. A Roccella Valdemone, è stata segnalata una frana con caduta massi ed alberi ed è intervenuta una squadra tecnica che ha operato con l’utilizzo di una pala meccanica; la strada provinciale 115 è stata chiusa al transito per motivi di sicurezza.