Conte: “Indegno rimuovere il Reddito di cittadinanza” VIDEO

Il leader del M5S inizia il tour siciliano.

PALERMO – Il leader del Movimento Cinquestelle a Palermo a sostegno di Franco Miceli. Giuseppe Conte difende a spada tratta il Reddito di cittadinanza. “Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo si pensa di rimuovere il reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà, peraltro orientata a favorire anche l’incontro con l’occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla: io trovo indegno che una certa politica, per fortuna non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura assolutamente necessaria. Anzi dobbiamo lavorare per allargare il fronte, introducendo anche il salario minimo”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a Palermo.

“Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame, lo stiamo dicendo da parecchio e siamo più determinati che mai come M5s ad approvare il salario minimo. In Europa lo stanno facendo, c’è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi UE lo hanno già: introdurla anche in Italia è necessario e doveroso”, dice . Sulla tempistica Conte risponde. “Stiamo lavorando a tempo pieno in commissione al Senato, il progetto di legge sta andando avanti e siamo disposti a lavorare notte e giorno per approvarlo e vogliamo farlo subito”

“Nessuno dica che c’è un buco nel bilancio del Movimento. Quando si tratta del M5s anche le questioni contabili appassionano in Italia: la verità è che il bilancio è in attivo, ma è anche vero che ci sono delle restituzioni che non sono pervenute da parte di alcuni parlamentari che hanno assunto l’impegno a farle pervenire. Chiariremo questo aspetto nelle prossime settimane”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a Palermo.