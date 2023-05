Conte in Sicilia: “Progetti concreti per rilanciare la l’isola” VIDEO

Il leader del movimento a Trapani e a Licata: 'Non semu tutti i stissi'

TRAPANI – “Il governo sta sprecando i soldi del Pnrr che noi abbiamo portato in Italia e questo non possiamo permetterlo. C’è un governo che fa promesse e non riconosce che c’è un problema di lavoro precario, con gente che ha il muto che non riesce più a pagare. Il Pnrr è una grande opportunità per il Paese”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a Trapani prima tappa di una ‘due giorni’ di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia, dove si vota il 28 e il 29 maggio prossimi per un’iniziativa elettorale per le amministrative in Sicilia. Il movimento a Trapani sostiene il candidato a sindaco Francesco Brillante, che era con Conte al mercato settimanale di Piazzale Ilio, con il coordinatore regionale del M5S Nuccio di Paola.

Conte: “Ponte Stretto riesumato per le velleità di Salvini”

Il leader del movimento è intervenuto anche sul Ponte sullo Stretto: “È un vecchio progetto riesumato per assecondare le velleità, più che la concretezza, del ministro di turno, Matteo Salvini: sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo capriccio. Al momento di concreto ci sono solo tante chiacchiere e nessun finanziamento, ma solo la prospettiva di perdere tanti soldi per le attività preliminari. Noi vogliamo concretezze per questa terra. Dobbiamo rafforzare e portare in questa terra i soldi del Pnrr per tante infrastrutture già previste, in corso di realizzazione o già progettate”.

“Governo inadeguato, liti di partito sul commissario per l’Emilia”

“Le forze di maggioranza litigano sul nome del commissario per l’Emilia Romagna, perdendo tempo in momenti molto importanti. La gente vuole concretezza”, ha aggiunto Conte. “Questo governo dimostra ancora la sua inadeguatezza e si perde in liti di partito. Anche per questo noi ci ritroveremo il 17 giugno a Roma per protestare contro l’inadeguatezza di questo governo”.

“In queste elezioni siciliane continuiamo il nostro percorso politico per rilanciare questa terra con progetti concreti, sostenibilità, ambiente, diritti sociali, opportunità di lavoro e prospettive per i giovani che non vadano via, utilizzare i soldi del Pnrr che questo Governo sta sprecando”.

“Ita svenduta, più che FdI sono Fratelli di Germania”

“Andiamo a rileggere le molteplici dichiarazioni e i post del duo Meloni e Salvini: ‘mai svendere la nostra compagnia di bandiera nelle mani straniere’. Adesso il governo sovranista per eccellenza ha svenduto la nostra compagnia alla Lufthansa. Avremo la maggioranza del capitale in mani tedesche: piuttosto che Fratelli d’Italia, Fratelli di Germania’”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, sull’accordo Ita-Lufthansa a margine di un’iniziativa elettorale a Licata, nell’Agrigento, per le Comunali del 28 e 29 maggio prossimi in Sicilia.

“Spero Von der Leyen abbia convinto Meloni sul commissario”

“Io spero che durante il sorvolo in elicottero sulle zone alluvionate la von der Leyen sia riuscita a convincere la premier Meloni che su queste cose occorre mettersi subito d’accordo sul nome e che non ci possono essere beghe di partito per nominare un commissario” per l’emergenza maltempo in Emilia Romagna, ha detto Conte. “Anche da questo punto di vista – ha poi aggiunto – noi denunciamo tutta l’inadeguatezza di questo governo. Ed è la ragione per cui il 17 giugno ci ritroveremo in piazza, a denunciare e ad ascoltare tutti coloro che sono ascolti da questo governo, che per noi è completamente inadeguato”.

Conte: “Dispiaciuto per le dimissioni di Annunziata”

“Mi dispiace per questa decisione di Lucia Annunziata, che è una professionista molto esperta e qualificata, e sicuramente una risorsa per il panorama del servizio pubblico”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando delle dimissioni della giornalista dalla Rai, sempre a margine dell’iniziativa elettorale a Licata per le Comunali del 28 e 29 maggio prossimi in Sicilia.

“A me preme una cosa e lo dico senza ipocrisia – ha aggiunto Conte – purtroppo abbiamo una legge del 2015 che addirittura predispone a una Rai governativa. E’ la legge sciagurata che introdusse Renzi. A noi interessa solo una questione: che abbiamo lanciato Stati generali in autunno, e quindi oggi lavoriamo per una riforma del servizio pubblico che riscopra la vocazione di un servizio pubblico pluralistico e di una completa informazione e che sistemi anche la il problema della sostenibilità economica finanziaria della Rai. E facciamo poi partire questa riforma per la prossima legislatura. Perché – ha sottolineato il leader del M5s – è inutile chiedere adesso al governo, che applica la legge esistente, che è stata predisposta in modo da piegare l’azienda ai voleri del governo di turno”.

“Fondi per amministrare ci sono, ma non sanno spenderli”

“Per noi è sempre un’occasione di ascolto delle persone, oltre che di proposta e di progetti politici concreti, come per esempio a Licata, Trapani o Catania. E domani negli altri centri dove si va a votare. Ma è anche un modo per raccogliere istanze e ascoltare anche coloro che non hanno voce per cercare di mettere su delle squadre che possano, il giorno dopo le elezioni, di potere realizzare progetti nel segno di sostenibilità, concretezza e della solidità. Non è vero che i fondi non ci sono, è che non sanno spenderli. Ci sono e noi abbiamo dimostrato di saperli spendere nell’interesse delle persone”, ha aggiunto il leader del M5S.

La battuta siciliana di Conte al comizio

“‘Non semu tutti i stissi’ (‘Non siamo tutti gli stessi’, ndr) – è la battuta in siciliano di Conte durante il comizio a Licata- .Bellissimo vedere giovani in piazza, con questa partecipazione. Vogliamo cambiare questo territorio. Diamo voce a chi non ne ha, noi non abbiamo comitati d’affari da difendere, ma siamo dalla parte dei cittadini. In particolar modo in Sicilia il movimento 5 stelle ha dato vita a progetti concreti per risolvere i problemi delle comunità di riferimento. Ovunque noi siamo presenti garantiamo serietà, legalità e contrasto alle mafie, senza gettare fumo negli occhi annunciando progetti astratti”.