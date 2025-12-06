Dramma familiare a Corleone, uccide la figlia disabile: poi si toglie la vita

La donna aveva perso il marito 8 mesi fa

CORLEONE (PALERMO) – Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Il dramma familiare è avvenuto in via Giovan Battista Sgarlata nel centro storico del paese in provincia di Palermo. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno solo potuto costatare il decesso.

Dramma familiare a Corleone

Lucia Pecoraro 78 anni, raccontano a Corleone, aveva perso il marito otto mesi fa. Salvatore Milone era un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi, ucciso da un male incurabile. La donna si è ritrovata sola a gestire la figlia disabile, Giuseppina, di 47 anni. Era affetta da autismo e di recente aveva avuto un incidente che le impediva di camminare.

La madre l’ha strangolata con una corda, poi è salita al primo piano della casa e si è impiccata alla ringhiera. L’allarme sarebbe stato lanciato da una vicina di casa che ha avvertito i parenti delle vittime.

I nipoti sono arrivati in via Sgarlata. Hanno bussato alla porta, nessuno apriva e hanno chiamato i vigili del fuoco.

“Una famiglia dalla bontà d’animo”

“Tanta commozione da parte di tutta la nostra comunità per la tragedia che si è consumata in paese. La famiglia Milone era conosciuta per la bontà d’animo”, dice il sindaco di Corleone Walter Rà profondamente commosso.

La famiglia Milone

In paese tutti ricordano la famiglia Milone. Marito e moglie erano molto religiosi, tutte le domeniche andavano a messa con Giuseppina. Otto mesi fa la morte del padre e marito, ora la tragedia si porta via madre e figlia.