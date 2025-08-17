Il crollo del parapetto e la chiusura del ponte San Giuliano FOTO

Dopo il temporale di ieri: unica arteria di collegamento con il Messinese

RANDAZZO (CATANIA) – L’accumulo d’acqua piovana sul ponte avrebbe inciso sul crollo del parapetto. Che non ha retto ed è tracimato rischiando di trascinare anche le macchine che transitavano. Il ponte San Giuliano, dopo il temporale di ieri pomeriggio, è chiuso al transito. Arteria di collegamento tra Randazzo e Santa Domenica di Vittoria, verso Floresta e la Statale 116: tra l’avamposto etneo e la provincia di Messina.

L’intervento della forestale

Sul posto, ieri si sono portati gli uomini della forestale di Randazzo che hanno subito precauzionalmente bloccato il passaggio per il ponte, mettendo al sicuro anche gli automobilisti che si trovavano su quel tratto. Presenti anche protezione civile comunale e carabinieri.