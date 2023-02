È Salvatore Foresta il nuovo commissario di Interporti

Vanta un lungo curriculum e una consolidata esperienza presso la Regione siciliana

1' DI LETTURA

È Salvatore Foresta il nuovo commissario della Società Interporti siciliana Spa, azienda a totale partecipazione pubblica, colpita dall’inchiesta giudiziaria che ha spedito ai domiciliari quattro persone tra cui l’ex deputato regionale Nino D’Asero.

Foresta, 58 anni, originario di Misilmeri, è attualmente in servizio presso l’ufficio di gabinetto dell’Assessore regionale al Turismo sport e spettacolo. Vanta un lungo curriculum e una consolidata esperienza presso la Regione siciliana come funzionario addetto alla predisposizione degli atti ispettivi parlamentari. Mansione questa svolta presso vari uffici dell’Assessorato regionale: da quello alla Sanità a quello dell’Industria fino ai Lavori Pubblici e ai Beni culturali, per citarne alcuni. Per poco più di un anno ha svolto il ruolo di Ufficiale di complemento con il grado di Sottotenente presso la Caserma Sommaruga di Catania. Foresta si è specializzato in “Diritto degli enti locali” presso l’Università di Palermo e si è laureato in “Scienze politiche presso lo stesso Ateneo.

LEGGI ANCHE Falcone si tira fuori: “Totalmente estraneo a ogni contestazione”

Falcone e Armao indagati nell’inchiesta degli arresti su Interporti