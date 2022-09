Elezioni, le priorità della Sicilia: “Cosa chiediamo ai candidati” VIDEO

Alessandro Albanese, presidente di Confindustria, lancia delle proposte per il rilancio dell'isola.

PALERMO – Dal Pnrr, all’accelerazione dei procedimenti amministrativi, l’eliminazione della cts, il credito, i giovani agli investimenti esteri, al problema dei rifiuti. Il Presidente di Confindustria Alessandro Albanese lancia le proposte per il rilancio dell’Isola e dice servono interventi urgenti per risollevare il comparto.



“Finora le imprese hanno resistito eroiche e si sono dimostrate capaci e flessibili di reggere l’onda d’urto dei rincari energetici dice Albanese ma ora sono allo stremo e non possono più sostenere il peso del continuo aumento dei costi energetici. Mentre siamo in attesa di un tetto al prezzo del gas e di una sospensione temporanea dell’Emissions trading System ETS, Confindustria Sicilia ritiene che l’adozione di misure straordinarie per tamponare gli extracosti energetici sia una precondizione necessaria sulle cui basi imbastire un dialogo sullo sviluppo della Sic”