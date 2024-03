Entra in un bar e sprofonda in una botola VIDEO

BELGIO – Un incidente insolito si è verificato in un bar in Belgio. Una donna, poco dopo essere entrata nel locale, è caduta inaspettatamente in una botola aperta situata proprio davanti alla porta d’ingresso.

Il filmato sta facendo il giro del web entrando a far parte devi video virali più visti del momento.

La sequenza, ripresa da una telecamera di sicurezza, rivela che la botola del bar era stata lasciata momentaneamente senza sorveglianza dai lavoratori del locale, impegnati nello scarico di merci.