Lo scoppio in via Galermo, ancora in corso le ricerche della fuga di gas

VIDEO - Le dichiarazioni del comandante dei vigili del fuoco Felice Iracà

CATANIA – Nessun disperso nella zona di San Giovanni Galermo in cui è avvenuta l’esplosione a Catania che ha distrutto una palazzina. Lo dice il comandante dei vigili del fuoco di Catania, Felice Iracà, in una dichiarazione rilasciata sul luogo dello scoppio.

L’esplosione a Catania e la fuga di gas

Iracà precisa che l’esplosione è avvenuta per una fuga di gas di cui ancora non si è trovata l’origine: “Abbiamo operato immediatamente appena ricevuta la richiesta di soccorso, l’area interessata dalla fuga di gas è di 16 ettari, quindi era inimmaginabile individuare immediatamente dove iniziava”.

“Tutt’ora sono in corso ricerche – continua Iracà – abbiamo lavorato da subito anche con i colleghi della Rete Gas ma le concentrazioni erano rilevanti e a macchia di leopardo, nel momento in cui facevamo verifiche anche due dei nostri sono stati coinvolti”.

“La preoccupazione maggiore per ora – dice Iracà – è mettere in sicurezza la zona, in questo momento abbiamo ancora qualche sacca di gas nella parte alta del quartiere che stiamo monitorando ma le concentrazioni di gas stanno calando, sia perché la rete è stata disalimentata sia perché la falla che si è creata da qualche parte fa uscire il gas”.

Sui tempi di ripristino Iracà dice: “Non saranno immediati, oggi andremo avanti tutta la giornata per rimuovere le macerie e poi ragioneremo con il comune. Dobbiamo controllare le concentrazioni di gas, che stanno calando in modo significativo e dunque tiriamo un sospiro di sollievo. Dobbiamo essere certi che le concentrazioni si riducano, ma al momento non ci sono pericoli e procediamo con la messa in sicurezza dell’area”.