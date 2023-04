Le incredibili immagini della disavventura capitata a un cliente

LA CORUÑA – Una qualunque, banale pausa imprevista e sarebbe rimasto coinvolto in un’esplosione che ha distrutto una lavanderia automatica. È successo a un uomo a La Coruña, in Spagna, protagonista inconsapevole di una disavventura che per soli 10 secondi non si è trasformata in tragedia.

Lo racconta per immagini il video in alto, tratto dalle telecamere di sicurezza della lavanderia “Auga & Xabón” in Calle Marismas, che risale al 14 marzo scorso ma è divenuto virale in questi giorni. Il cliente esce dal negozio con andatura lenta; poi i fatidici 10 secondi, quindi l’esplosione nella lavanderia che si propaga dall’asciugatrice in funzione e devasta l’attività.

I vigili del fuoco di La Coruña, intervenuti sul posto, hanno ipotizzato che una ricarica per accendini dimenticata in un indumento possa aver causato l’esplosione.



