Etna, continua l’eruzione: le immagini con il drone della Forestale VIDEO

Regolare il flusso dei turisti

CATANIA – Il Corpo Forestale ha effettuato un nuovo sopralluogo nelle zone sommitali dell’Etna, documentando l’attività vulcanica con immagini acquisite tramite drone. La bocca eruttiva situata a quota 2900 metri, apertasi il 14 agosto, mostra segnali di rinnovata attività effusiva.

Il personale in divisa ha seguito da Etna Sud il nuovo sentiero tracciato dalle guide alpine e vulcanologiche, nel pieno rispetto del limite della zona gialla a pericolosità permanente, che non deve essere superato. Il percorso è stato progettato per evitare il passaggio sotto il cratere di Sud-Est, conformemente alle ordinanze comunali vigenti.

Durante il sopralluogo è stato verificato che il flusso dei turisti escursionisti è avvenuto regolarmente, sempre sotto la supervisione delle guide autorizzate. Tuttavia, nel corso dei controlli, sono state individuate e identificate tre persone che hanno raggiunto la zona della colata lavica senza l’ausilio delle guide, violando le disposizioni di sicurezza.