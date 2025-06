Etna, la nube di cenere e la fuga degli escursionisti – VIDEO

Immagini che stanno facendo il giro dei social

CATANIA – Escursionisti in fuga sui sentieri dell’Etna all’arrivo della nube eruttiva: è quanto si vede in diversi video postati sui social da turisti presenti sull’Etna. Non l’unico video che gira sui social: ma è tra quelli che hanno destato più attenzione.

Le immagini si riferiscono a questa mattina quando una densa nube eruttiva si è alzata per chilometri. Dovuta al crollo di una parte del cratere. A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, sarebbe stato infatti un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est.