Un aereo militare dell’Aeronautica di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi è esploso in volo e precipitato nella serata di martedì 13 dicembre tra i territori di Trapani e Marsala. Trovato il corpo del pilota Fabio Antonio Altruda che era alla guida del caccia militare Eurofighter del 37mo stormo. Il Capitano Altruda stava rientrando alla base da una missione di addestramento, quando per cause ancora da accertare, poco prima dell’atterraggio, è precipitato.