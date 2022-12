Precipita aereo militare: recuperato il pilota VIDEO

Si cercano i resti dell'aereo, in aggiornamento

Un aereo militare è precipitato in fase di rientro alla base di Birgi a circa tre chilometri dall’aeroporto. Si tratta di un caccia Eurofighter del 37° Stormo. Stava atterrando, quando è accaduto l’incidente. Il velivolo sarebbe precipitato intorno alle 18.30, nelle adiacenze del Ponte Granatello, in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala. Il pilota è riuscito a salvarsi. È stato trovato in mare da un elicottero del Sar. Era ancora agganciato al seggiolino, hanno funzionato i segnali radio per poter essere individuato. Non dovrebbe aver riportato ferite gravi. Verrà portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Si cercano i resti dell’aereo. L’elicottero di ricerca è tornato a Birgi. L’aeroporto di Trapani Birgi è ai livelli massimi di allerta. L’incidente aereo ha comportato il blocco dei voli in partenza ed in arrivo.

Il pilota è stato recuperato vivo nel letto fluviale nelle campagne ad una distanza di circa tre chilometri dalla pista dell’aeroporto di Birgi. E’ riuscito a lanciarsi prima dello schianto. A ritrovarlo è stato l’equipaggio di un elicottero del Sar che lo ha individuato grazie ai segnali radio del seggiolino al quale il pilota era ancora agganciato. I rottami del velivolo sono stati ritrovati nella zona di Ponte Granatello, a poca distanza dall’aeroporto militare. La zona è stata completamente circondata dai militari dell’Aeronautica, per impedire che qualcuno possa avvicinarsi all’aereo che è andato in volo armato. Nessuno quindi può avvicinarsi alla zona anche per evitare contatti con sostanze tossiche e pericolose.