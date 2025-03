Eurospin assume in Sicilia: posti per diplomati anche senza esperienza

Stipendi fino a 42.500 euro annui

Eurospin, la principale catena di discount in Italia con oltre 1.100 punti vendita, assume personale in Sicilia per ampliare il proprio organico. L’azienda offre opportunità di lavoro per diversi ruoli all’interno dei suoi supermercati, rappresentando una valida opportunità per chi desidera inserirsi nel settore della grande distribuzione organizzata, anche senza esperienza lavorativa pregressa.

Eurospin assume in Sicilia: posizioni e mansioni

Eurospin assume addetti e addette alla vendita, responsabili dell’assistenza alla clientela, della gestione della cassa, del riordino degli scaffali e del mantenimento dell’ordine nel punto vendita. Sono aperte anche posizioni per macellai e macellaie, che si occuperanno della preparazione e vendita dei prodotti di macelleria, garantendo sempre freschezza e qualità. Inoltre, l’azienda ricerca assistenti di filiale, che supporteranno il responsabile nella gestione operativa del negozio, nel coordinamento del personale e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Contratto e retribuzione

Chi viene assunto da Eurospin è inquadrato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della Distribuzione Moderna Organizzata, che disciplina i diritti e doveri dei lavoratori, inclusi orari di lavoro, ferie e permessi. Le retribuzioni variano in base al ruolo e all’esperienza, con stipendi medi netti di circa 1.026 euro al mese per gli addetti alla vendita, 1.220 euro per i macellai e fino a 42.500 euro annui per i responsabili di punto vendita.

Eurospin assume: come candidarsi

Per chi è interessato a queste opportunità, Eurospin assume tramite il proprio sito ufficiale alla sezione “Lavora con noi”. È possibile consultare le offerte di lavoro nella sezione “Posizioni aperte nei Punti Vendita” e inviare la propria candidatura online selezionando la posizione desiderata. In alternativa, si può inviare un’autocandidatura tramite la sezione dedicata del portale.

Nuove assunzioni in Sicilia

Le nuove assunzioni riguardano diversi punti vendita situati in Sicilia, tra cui quelli di Nissoria, Carlentini, Palagonia, Licata, Giarre, Campofelice di Roccella, Castelvetrano, Taormina, Catania, Palermo, Messina e Siracusa.

Entrare in Eurospin significa far parte di un’azienda in costante crescita, con opportunità di sviluppo professionale e formazione continua

