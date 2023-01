Farmaci scaduti in casa di riposo, due denunce dei Nas

Il riepilogo delle attività a tutela delle persone più fragili messe in campo dal Nucleo Antisofisticazione dei carabinieri.

CATANIA – I responsabili di cinque case di riposo, che si trovavano nelle province di Messina e Catania, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per avere omesso di comunicare il numero degli anziani ospiti alloggiati. Lo comunica il Nucleo Antisofisticazione (Nas) dei Carabinieri, riepilogando le attività a tutela delle persone più fragili.

Sempre nella provincia di Catania, i militari hanno denunciato i titolari di due ulteriori strutture ricettive per anziani per avere detenuto, per la successiva somministrazione, farmaci ormai scaduti di validità. Sono state sequestrate complessivamente 52 confezioni di medicinali, per un valore di circa mille euro.