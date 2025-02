Fermati e arrestati due corrieri della droga a Caltanissetta VIDEO

Avevano nascosto in auto la sostanza stupefacente

CALTANISSETTA – I finanzieri di Caltanissetta hanno sequestrato 2 chili di hashish e arrestato due persone nel corso dell’operazione denominata “Delivery Express”, già avviata nel mese di gennaio, finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene.

Le fiamme gialle hanno individuato e bloccato, in flagranza di reato, due cittadini, uno originario di Mussomeli e l’altro della provincia di Agrigento, che trasportavano circa 1,6 chili di hashish a bordo del proprio veicolo. La sostanza è stata trovata in involucri confezionati in modo che avrebbero potuto consentire di eludere eventuali controlli o la segnalazione da parte di unità cinofile. Le successive perquisizioni domiciliari permettevano di rinvenire ulteriori 400 grammi di hashish e marijuana.

I responsabili sono stati tratti in arresto e, successivamente, il Giudice per le indagini preliminari, condividendo le evidenze investigative, ha proceduto alla convalida della misura e disposto la custodia cautelare presso la casa circondariale di Caltanissetta per uno degli indagati e gli arresti domiciliari per l’altro.

L’intera operazione ha consentito il sequestro di complessivi 2 chili di hashish destinati alla vendita nelle province di Caltanissetta ed Agrigento, con un potenziale profitto di circa 25mila euro.