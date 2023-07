Festino di Santa Rosalia, scelto il logo dell’edizione 2023

Il contest dell'Arcidiocesi premia l'idea di Massimiliano Serrago. La presentazione del Festino sabato 8 luglio

1' DI LETTURA

PALERMO – Il palermitani hanno scelto, dopo un contest sui social lanciato dallArcidiocesi, il logo del 400esimo Festino di Santa Rosalia che si svolgerà nel capoluogo dal 10 al 15 luglio 2023.

Nell’ultima decade di giugno era stato lanciato il contest dell’Arcidicesi che aveva ristretto da 38 a 3 i loghi finalisti. Ora la decisione del popolo social che ha indicato alla scadenza della mezzanotte di ieri il logo ideato da un sindacalista della Cisl palermitano di 43 anni, Massimiliano Serrago.

Il logo verrà ufficialmente presentato in occasione della conferenza stampa del Festino 2023, in programma sabato 8 luglio alle ore 11.00 presso il Palazzo Arcivescovile di Palermo. In quella occasione verranno comunicati i risultati del contest.