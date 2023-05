Fico sbarca in Sicilia: “Noi non siamo cambiati, è cambiato Cancelleri” VIDEO

L'ex presidente della Camera tira la volata del M5S.

CATANIA – L’ex presidente della Camera, Roberto Fico, fa tappa a Catania per supportare il candidato del Fronte Progressista, Maurizio Caserta, nel corso del tour siciliano del Movimento Cinquestelle. “Catania è una città per noi molto importante e abbiamo un candidato molto competente”, dice Fico che non risparmia una stoccata all’ex compagna di strada Giancarlo Cancelleri. “Se qualcuno dice che noi siamo cambiati e questo qualcuno va in Forza Italia con Schifani evidentemente non siamo noi ad essere cambiati”, argomenta l’ex presidente della Camera tornato, dopo la fine dell’esperienza in Parlamento, a una nuova giovinezza fatta di militanza dal basso.