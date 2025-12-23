 Sequestrati 200 chili di botti non idonei nel Catanese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Finanza, sequestrati 200 chili di botti non idonei nel Catanese VIDEO

Denunciati i titolari del negozio dove erano custoditi
GUARDIA DI FINANZA
di
1 min di lettura

CATANIA – I finanzieri di Catania hanno sequestrato, in due negozi della provincia gestiti da cinesi, circa 200 chilogrammi di materiale pirotecnico illegalmente detenuto per la vendita.

I botti erano custoditi in locali non idonei e senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa in materia di pubblica sicurezza. I titolari dei negozi sono stati denunciati per commercio abusivo di sostanze esplodenti e vendita senza licenza di fuochi d’artificio.

Un altro sequestro di botti, sempre dalla guardia di finanza, è stato effettuato a Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI