 Flotilla, Israele intercetta e blocca le altre barche al largo di Gaza
Flotilla, Israele intercetta e blocca le altre barche al largo di Gaza

Le parole del ministro degli Esteri dello stato ebraico
la missione umanitaria
di
1 min di lettura

Freedom Flotilla Coalition (Ffc) afferma che “a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato” la spedizione.

Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che ne facevano parte.

Israele conferma da parte sua di aver intercettato la nuova Flotilla.

“Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto”, si legge sull’account X del Ministero degli Esteri dello Stato ebraico. “Le navi e i passeggeri – continua la nota – sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi tempestivamente”.

