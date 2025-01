Caos e disagi per il volo: fulmine colpisce in pieno l’aereo VIDEO

I passeggeri hanno dovuto attendere 6 lunghe ore per il loro viaggio

BRASILE – Un evento impressionante è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto di San Paolo, in Brasile, dove un fulmine si è abbattuto ripetutamente sulla coda di un aeromobile della compagnia britannica British Airways, fermo sulla pista. Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrano con chiarezza l’intensità del fenomeno naturale e il momento esatto dell’impatto.

Fulmine colpisce aereo: 6 ore di ritardo per il volo

L’aereo colpito era in fase di attesa quando il fulmine lo ha raggiunto, causando preoccupazione tra il personale dello scalo e i passeggeri in attesa del volo. Subito dopo l’accaduto, lo staff tecnico dell’aeroporto è intervenuto per effettuare un’ispezione approfondita sull’aeromobile, assicurandosi che non vi fossero danni strutturali significativi o rischi per la sicurezza. L’intervento tempestivo ha permesso di ripristinare le operazioni in sicurezza, ma il volo ha subito un ritardo di circa sei ore rispetto alla tabella di marcia.

Altri casi nel mondo

Nonostante l’eccezionalità dell’evento, episodi di questo tipo non sono del tutto rari nel mondo dell’aviazione. Gli aerei, infatti, sono progettati per resistere agli impatti dei fulmini, grazie a sistemi di sicurezza avanzati che minimizzano i rischi per l’equipaggio e i passeggeri. Tuttavia, ogni evento di questo genere richiede controlli rigorosi e verifiche tecniche per garantire che il velivolo sia completamente operativo.

L’accaduto, oltre a destare stupore, ha sollevato grande interesse online, con molti utenti che hanno cercato informazioni su come gli aerei reagiscano a situazioni di questo tipo. La sicurezza dell’aviazione moderna rimane comunque altissima, grazie a procedure consolidate e a tecnologie di ultima generazione.

Questo incidente a San Paolo è un ulteriore esempio di come la natura possa mettere alla prova anche le tecnologie più avanzate, ma al tempo stesso dimostra l’efficacia delle misure di sicurezza adottate nel settore dell’aviazione.

