Ripreso mentre ruba in una casa a Ognina, arrestato VIDEO

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Ognina hanno arrestato e posto ai domiciliari un quarantasettenne per furto in abitazione aggravato dalla “violenza sulle cose”. L’episodio risale a qualche giorno fa, anche se è stato comunicato solo adesso dall’Arma.

L’arresto è stato eseguito su ordinanza di custodia emessa dal Gip, su richiesta della Procura di Catania. Nei giorni scorsi infatti un uomo si è presentato in caserma, dicendo che a casa sua erano stati rubati, in particolare, un computer e un telefonino. Il giovane ha fornito ai militari le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza che aveva ripreso tutto.

In questo modo si è scoperto prima che il ladro, per entrare in casa, aveva scardinato la porta, poi aveva rovistato dappertutto, messo a soqquadro cassetti e mobili, tentando anche di forzare una porta chiusa a chiave, per poi fuggire con la refurtiva.

I militari si sono attivati immediatamente, hanno svolto tempestivi accertamenti e sono riusciti a identificare, senza ombra di dubbio, il malvivente, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, e anche perché era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dunque controllato dai Carabinieri.

Il riconoscimento effettuato dai militari è risultato, per il Giudice, univocamente indiziante anche grazie alle immagini molto nitide dell’impianto di videosorveglianza installato dal proprietario, e ciò ha consentito di confrontare le fattezze del ladro con la foto estrapolata dalla telecamera di videosorveglianza.