Galvagno: “Ipab salvato. Maggioranza? Lunedì ci confronteremo” VIDEO

A Paternò, la conferenza stampa del presidente dell'Ars

ne

PATERNÒ (CATANIA) – Conferenza stampa convocata a Paternò dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. All’incontro, tenutosi tra le mura della sede locale di Fratelli d’Italia, ha preso parte anche il deputato nazionale Francesco Ciancitto.

All’ordine del giorno, il contributo da circa 3 milioni di euro votato dall’Assemblea nel corso delle variazioni di bilancio a favore dell’Ipab “Salvatore Bellia”: “Il ringraziamento va a tutti i gruppi parlamentari – ha detto Galvagno -. Abbiamo voluto rilanciare, come partito, una vicenda che consente adesso di salvare la struttura e salvaguardare i posti di lavoro”.

Poi un passaggio sulle “fibrillazioni in maggioranza”: “Lunedì ci sarà questo confronto nel corso del quale ognuno farà valere le proprie ragioni. Ma, ricordo, che abbiamo ancora due anni di lavoro per proseguire negli intenti del programma elettorale”.