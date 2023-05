Iacono (Engie Italia), in Sicilia anche progetti per il biometano

L'azienda punta a recuperare gli scarti degli agrumi e le olive

MAZARA DEL VALLO – “In Sicilia abbiamo più di 200 dipendenti, abbiamo rapporti con l’Assemblea regionale, con l’ Università di Palermo, con gli ospedali di Messina, Palermo e Catania. E’ una regione dove pensiamo e vogliamo proseguire in modo importante non solo con le rinnovabili ma anche con l’efficienza energetica. Abbiamo bei progetti, come sul biometano e sugli scarti degli agrumi e delle olive. E’ un esempio di economia circolare che ci rende contenuti, la relazione col territorio per noi è fondamentale: trasparenza, apertura e attenzione”. Così Monica Iacono, ceo di Engie Italia, all’inaugurazione del parco agrivoltaico di Mazara del Vallo (Tp).

L’impianto di Mazara del Vallo, spiega Engie, è dotato di una tecnologia “di ultima generazione: pannelli solari bifacciali montati su inseguitori monoassiali consentono di catturare dai terreni circostanti sia la luce diretta che quella riflessa, agevolando in questo modo la produzione di energia.

L’uso di pannelli solari bifacciali e di inseguitori minimizzando l’area necessaria per l’impianto fotovoltaico e massimizzando l’efficacia per la destinazione agricola”. “Sarà possibile garantire la salvaguardia del paesaggio rurale e della biodiversità, e assicurare una ricaduta positiva anche per le realtà agricole locali coinvolte nella gestione delle coltivazioni” aggiunge il gruppo energetico francese, il quarto più grande del mondo. Engie ha tra le sue principali sfide strategiche la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Sicilia possiede 5 impianti in esercizio (impianti eolici a Salemi/Trapani ed Elimi, impianti fotovoltaici a Lembisi e Santa Chiara e l’agrivoltaico di Mazara del Vallo) alimentati da fonte rinnovabile per circa 174 Mw di potenza installata e sta costruendo nuovi progetti per ulteriori 68 Mw: un impianto agrivoltaico di 38 Mw Peak (33 Mw Ac) a Paternò e l’impianto eolico di 30 Mw Rampingallo).

Associato al parco eolico di Trapani Salemi sorge una “Fast Reserve Unit” da 12,5 Mw di capacità. Si tratta di un sistema di storage nato per supportare Terna nel garantire la stabilità della rete elettrica. A livello mondiale, il Gruppo Engie detiene una capacità di energia verde installata di 38 Gw, con l’obiettivo di raggiungere 80 Gw entro il 2030.