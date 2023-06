Il 2 giugno di Catania, Musumeci: "Trantino atteso da un gran lavoro"

VIDEO. Questa mattina le celebrazioni in piazza Università.

CATANIA. Il ministro della protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci, in città per il 77° anniversario della Festa della Repubblica.

“Bisogna lavorare tutti in tutte le articolazioni dello Stato, incominciando dal Governo centrale, per il rispetto di tutti i valori sui quali si fonda la nostra Costituzione” ha detto appena giunto in piazza Università. Nel suo discorso ufficiale un passaggio è dedicato anche al neo Sindaco Enrico Trantino che si insedierà a Palazzo degli Elefanti il prossimo lunedì: “Il nuovo Sindaco, ne sono certo – ha detto il Ministro – è ben consapevole di quanto lavoro lo attende in una città che deve ritrovare l’ambizione del proprio protagonismo”.

In piazza dell’Università, come detto, la cerimonia dedicata alla festa della Repubblica. Presenti Autorità civili, militari e religiose della provincia etnea, dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma e degli studenti di diversi istituti scolastici.

Nell’occasione, oltre alla cerimonia dell’alzabandiera e all’esecuzione dell’inno di Mameli, è stato letto il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica, al quale ha fatto seguito l’intervento del Ministro Nello Musumeci. Ospiti della manifestazione gli studenti dell’Istituto Superiore “Bonaventura Secusio” di Caltagirone esponendo il proprio progetto che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito del concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”.



Nel corso della cerimonia sono state consegnate le medaglie d’onore in memoria di cittadini italiani, militari e civili della provincia di etnea deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Sono stati i baby Sindaci etnei a consegnare le medaglie ai familiari degli insigniti.