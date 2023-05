Il “caso” Eurospin di Cibali: Caserta e Bonaccorsi in conferenza stampa VIDEO

Una vicenda che coinvolge Palazzo degli Elefanti ed il Palazzo dei Giustizia.

CATANIA. “Una gestione che ha sollevato molti dubbi e criticità che abbiamo esposto in consiglio comunale e in tutte le sedi preposte”. Ed ancora: “Questa città, da troppo tempo, ha bisogno di essere riordinata, necessità di una radicale pianificazione che possa scoraggiare e contrastare gli eventuali tentativi di speculazione edilizia”.



Lo avevano ribadito appena qualche giorno fa, il capogruppo a Palazzo degli Elefanti del M5S, Graziano Bonaccorsi ed il candidato sindaco di centrosinistra e 5S, Maurizio Caserta. La questione principe è quella del caso dell’Eurospin di Cibali del quale ci siamo occupati a più riprese.

In conferenza stampa, assieme a Maurizio Spina indicato come assessore della coalizione, Caserta e Bonaccorsi hanno ribadito la loro posizione.