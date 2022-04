Il liceo Garibaldi partecipa alla staffetta per la Pace FOTO – VIDEO

Gli studenti hanno esposto le bandiere dalle finestre e recitato dei versi

PALERMO – Il liceo Garibaldi di Palermo ha aderito alla staffetta per la pace promossa dalla rete Classici in strada. L’iniziativa ha la finalità di sensibilizzare gli studenti sul valore universale della Pace e della fraternità tra i popoli, di creare una coscienza civile e una consapevolezza della propria identità e della propria capacità di essere cittadini attivi

Gli alunni, alle 10.10, hanno aperto le finestre delle loro aule e da ciascun davanzale è stata esposta una bandiera della pace. Ogni classe ha declamato uno slogan, preparato dai ragazzi.

In questo ‘flash-mob’ tutto l’edificio si è animato contemporaneamente di colori e di voci per la pace e le sue pareti esterne hanno fatto da percorso di una ‘staffetta di voci’ per la pace. Le letture dei ragazzi è sono dei messaggi rivolti alle gente all’esterno, non alla comunità scolastica.