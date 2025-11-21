 Il premio 'custode dell'ambiente', parla l'assessore Savarino VIDEO
Il premio 'custode dell'ambiente', parla l'assessore Savarino VIDEO

PALERMO– “Un premio che la Regione intende riconoscere, per la prima volta, a quelle realtà siciliane che sanno creare sviluppo con un’attenzione alla sostenibilità ambientale”. Con queste parole, l’assessore Giusi Savarino, presenta la prima edizione del premio “Custode dell’Ambiente”, istituito dall’assessorato al Territorio e ambiente della Regione Siciliana in collaborazione con Arpa Sicilia.

La cerimonia di consegna è fissata per oggi, 21 novembre 2025, al teatro Pirandello di Agrigento. Saranno presenti anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.

