In Sicilia uomini e mezzi Anas in campo contro il maltempo VIDEO

Il lavoro per garantire la sicurezza

PALERMO – Anas in questi giorni è impegnata a fronteggiare l’ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutta la Sicilia ed in particolare sul versante Orientale.

Gli interventi di Anas

I vertici regionali dell’Azienda hanno partecipato a tutte le riunioni dei Comitati per la viabilità (COV) stilando un accurato piano per fronteggiare ed arginare i rischi legati alla pioggia, al forte vento e alle mareggiate che si sono già verificati e che potrebbero ancora verificarsi tra ieri ed oggi in Sicilia.

Anas ha rafforzato il personale su strada per garantire la sicurezza e l’assistenza agli automobilisti durante questi due giorni di forte maltempo. In particolare, uomini e mezzi Anas sono stati all’opera tutta la notte scorsa per garantire l’incolumità degli utenti attraverso il monitoraggio e presidio su strada, in coordinamento con la protezione civile/prefettura/forze dell’ordine.

Alberi, terra e fango sulle strade siciliane

Nel messinese, tra le province più colpite dal maltempo, dalle 17 di ieri sono al lavoro per garantire la sorveglianza ed interventi immediati. Tra questi sgombro del piano viabile da alberi, rami, terra e fango. Diversi capisquadra, sorveglianti, cantonieri, lavoratori stagionali e personale di impresa sono all’opera lungo le strade statali 185, 114, 120, 116, 113 e 113 Dir.

Gli altri interventi di Anas

Fra gli altri interventi svolti dal Compartimento Anas di Catania risultano anche: il controllo del canale secondario del fiume Anapo che attraversa i chilometri 153,240 e 153,415 della strada statale 114, il quale non ha raggiunto livelli preoccupanti; la vasca di calma al chilometro 141,180 della statale 114 che risulta essere in perfette condizioni; si è anche provveduto al tempestivo ripristino della segnaletica di cantiere abbattuta dal vento lungo la strada statale 114.