RANDAZZO (CATANIA) – Controlli dei carabinieri all’interno di un istituto superiore di Randazzo, dove nei giorni scorsi i militari hanno effettuato una serie di ispezioni tra aule e spazi comuni.
Droga in una scuola a Randazzo
Attività dei carabinieri della Compagnia di Randazzo con il supporto del Nucleo cinofili di Nicolosi. Le verifiche hanno riguardato classi, corridoi, bagni e aree esterne della scuola, nel rispetto degli studenti presenti.
Il materiale trovato
Durante i controlli, grazie al fiuto del cane antidroga King, rinvenuti residui di spinelli e una cannuccia in plastica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti. Trovata anche una dose di marijuana nascosta in un’intercapedine.
La segnalazione
La sostanza è stata sequestrata per essere distrutta. Inoltre, segnalato uno studente alla Prefettura di Catania in quanto assuntore.
L’attività nelle scuole
L’intervento rientra nelle iniziative promosse dall’Arma dei carabinieri insieme alle istituzioni scolastiche del territorio etneo per il rispetto della legalità e la prevenzione dell’uso di sostanze tra i giovani.