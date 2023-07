Ritrovato l’elicottero precipitato nel Siracusano VIDEO

Recuperati a Pantalica i rottami del mezzo antincendio della Forestale

SIRACUSA – I carabinieri della compagnia di Augusta, supportati da un equipaggio del 12° nucleo elicotteri carabinieri di Catania e da personale del corpo forestale regionale, hanno ritrovato i rottami del velivolo precipitato alcuni giorni fa durante le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ha interessato la Riserva naturale orientata di Pantalica.

L’incidente

La sera del 26 luglio la centrale operativa del comando forestale aveva dato l’allarme dopo aver perso i contatti con il pilota dell’apparecchio. Nonostante le fiamme e la zona impervia, i militari della Compagnia di Augusta avevano immediatamente avviato le ricerche ma dell’elicottero non vi era alcuna traccia.

In un primo momento si era temuto il peggio ma fortunatamente il pilota, un 57enne che non ha riportato gravi ferite, era riuscito a lanciare l’allarme da una piazzola raggiunta dopo alcune ore di cammino.

Raggiunto dai soccorsi, il pilota era stato trasportato all’ospedale di Siracusa. Nei giorni successivi, i carabinieri e i forestali regionali hanno ritrovato i resti del velivolo lungo un pendio, tra la fitta vegetazione.

Le indagini

Continuano le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, non solo per accertare le cause dell’incidente, ma anche sulle cause dell’incendio che ha distrutto oltre 600 ettari di area boschiva.