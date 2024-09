Ai domiciliari ma spaccia in scooter: l’inseguimento della Polizia – VIDEO

La fuga in piazza Duca di Genova

CATANIA – La fuga in scooter tra le vie della città dopo essere stato scoperto fuori dagli arresti domiciliari: un uomo di 59 è stato visto in piazza Duca di Genova dalla Polizia e dopo aver ricevuto l’alt è fuggito, mettendo in pericolo la circolazione stradale. L’uomo è stato trovato con della droga da spacciare nella sella dello scooter.

L’inseguimento a Catania

A riconoscerlo, si legge in un comunicato della Questura, sono stati gli agenti della squadra Volanti impegnati in un servizio di controllo del territorio. Durante la corsa, l’uomo circolava senza casco e gli agenti hanno agito con prudenza per evitare che, nel tentativo di fermarlo, potesse cadere a terra.

Tutte le fasi dell’inseguimento sono state riprese dai sistemi di bordo della volante. Il 59enne ha rivolto più volte gesti di sfida agli agenti che l’hanno tallonato fino al viale Africa, dove l’uomo ha fermato lo scooter per cercare di proseguire la fuga a piedi, ma i poliziotti l’hanno fermato utilizzando il teaser.

La perquisizione e l’arresto

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione anche allo scooter dove, sotto la sella, sono state scoperte diverse dosi di cocaina e marjuana pronte per essere spacciate. I poliziotti hanno poi perquisito la casa in cui l’uomo avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, trovando altre dosi di marijuana e materiale per il confezionamento.

Il 59enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.