Italia viva gioca la carta Renzi, l’ex premier domenica a Palermo VIDEO

L'annuncio di Bellanova e Faraone

1' DI LETTURA

PALERMO – Matteo Renzi sarà a Palermo domenica pomeriggio. Lo hanno annunciato la vice ministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, e il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone nel corso di una conferenza stampa.

Bellanova, candidata al Senato nella lista Calenda-Renzi nel collegio di Sicilia 1, ha affermato: “Noi puntiamo su persone radicate nel territorio, che difenderanno il 40% di fondi del Pnrr obbligatoriamente dedicati al Mezzogiorno. Altri forse hanno candidato qualcuno che è venuto in Sicilia solo per farsi un bagno. Quando saranno votati, torneranno nelle loro residenze al Centro-Nord e di sicuro non rappresenteranno il territorio”.