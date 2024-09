Kristen Stewart la meno |sexy di Hollywood

Da un po' di tempo non ne va bene una a Kristen Stewart, la vampira protagonista di Twilight dopo la fine della relazione con Robert Pattinson, suo compagno anche sul set della saga sui vampiri, è stata eletta "la donna meno sexy di Hollywood" dagli uomini inglesi in un sondaggio del sito "Menkind" secondo cui per il pubblico maschile "la sensualità è qualcosa di molto diverso dall'apparenza, essi trovano poco affascinanti le attrici irascibili e lunatiche e non vogliono vedere sul grande schermo star malate e anoressiche". Sul podio di questo speciale sondaggio sono salite anche l'attrice della serie tv Sex and the City, Sarah Jessica Parker e l'attrice statunitense Lindsay Lohan, rispettivamente seconda e terza. Tra le dieci più 'brutte' troviamo anche l'attrice Denise Richards, la Mary Jane di Spider-Man Kristen Dunst e la star di "O.C." Mischa Barton. Più in basso Hilary Swank, Lucy Liu, Tilda Swinton e Uma Thurman. E voi siete d'accordo con questo sondaggio?

Livesicilia vi propone una fotogallery delle dieci donne incluse in questa particolare graduatoria.