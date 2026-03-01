Missili su Dubai, la palermitana Francesca Alotta: “Abbiamo paura”

La testimonianza della cantante siciliana bloccata dal conflitto negli Emirati - VIDEO

PALERMO – “Siamo in attesa di novità per poter tornare a casa. Abbiamo visto e sentito passare tantissimi missili sopra la nostra testa, siamo impauriti”, ha raccontato la cantante palermitana Francesca Alotta, vincitrice tra le nuove proposte al Festival di Sanremo 1992 insieme a Aleandro Baldi con il brano ‘Non amarmi’. L’artista si trova attualmente bloccata a Dubai a causa dei continui attacchi missilistici da parte dell’Iran che stanno interessando l’area. “La giornata di ieri è stata particolarmente drammatica, allarmi continui sui cellulari e bombardamenti ripetuti”.

“Ieri è stato un bombardamento continuo, i cellulari suonavano continuamente e ci avvisavano dell’arrivo delle bombe”, ha raccontato Francesca che si trova negli Emirati Arabi Uniti per il Galà della canzone italiana insieme all’attrice Luisa Corna. “Ora c’è una piccola tregua, credo si stia cercando di trovare un accordo per fermare tutto questo, ma se così non fosse sarà un inferno. Siamo oltre 50mila italiani qui, siamo veramente spaventati”.

La cantante ha spiegato di aver cambiato alloggio per motivi di sicurezza, poiché dalla sua camera vedeva il celebre hotel simbolo della città, il Burj Al Arab, noto anche come ‘la Vela’ che è stato attaccato da droni iraniani: “Ho avuto paura, è stato attaccato e ho preferito spostarmi perché ero in una zona sensibile”.

“Dal governo ci è stato detto di attendere. Anche loro non sanno come evolverà la situazione. Credo stiano cercando un punto di incontro in caso, suppongono, organizzeranno l’evacuazione di tutti gli italiani. Avevo trovato un ambiente molto bello e avevo pensato di tornare presto e invece… un vero peccato, siamo tutti spaventati”.