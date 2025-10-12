La madre del giovane ucciso a Palermo: “Come faccio a vivere”

La donna disperata dopo che ha perso il figlio

PALERMO – “Ma come si fa? Vita, vita mia, come faccio a vivere… il cuore gli batteva…”. Urla disperata la madre di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso la scorsa notte a Palermo.

Era intervenuto mentre cercava di sedare una rissa scoppiata davanti al locale dei suoi genitori nella zona di via Bara all’Olivella, di fronte al teatro Massimo.

È la madre a raccontare del colpo di pistola esploso da distanza ravvicinata: “Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora?”, urla la donna.

La certezza che sia stato un colpo di pistola ad ucciderlo non c’è ancora. Attorno alla donna parenti e amici che cercano di consolarla. Tanti i giovani ancora vicini al pub dove si è consumato il delitto che è uno dei luoghi della movida di Palermo.