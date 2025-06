La natura siciliana all’Expo di Osaka, Savarino: “Tante le iniziative”

Il video che immortala le bellezze della nostra terra

PALERMO – “I tesori e le ricchezze del patrimonio naturalistico della Sicilia immortalati in un video che suggella la peculiare bellezza della nostra terra e che sarà protagonista in estremo oriente prima di fare il giro del mondo”. L’assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino, presenta così il filmato dedicato alla valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali dell’isola che verrà trasmesso all’Esposizione Universale 2025 attualmente in corso ad Osaka, in Giappone, sull’isola artificiale di Yumeshima.

Ad assistere per primi alla proiezione del filmato, mostrato in anteprima questa mattina a Palermo presso l’auditorium dell’assessorato di via Ugo La Malfa, i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette, del corpo forestale e il direttore creativo del video Vicky Gitto.

Esibite durante la presentazione del film anche le sedie a zaino ‘Joelette’ del progetto Clara. Consentiranno alle persone con capacità di mobilità ridotta di visitare parchi e riserve siciliane.

Savarino: “Novità assoluta per la Regione”

“È una novità assoluta per la Regione Siciliana che, per la prima volta, sceglie questo strumento per promuovere i suoi parchi e le sue riserve – commenta l’assessore Savarino –. Il video è un vero e proprio spot, un biglietto da visita della nostra terra destinato in prima battuta ai visitatori dell’Expo giapponese stimati in oltre 28 milioni nei sei mesi di apertura”.

“Si tratta di un racconto per immagini – prosegue Savarino – del nostro patrimonio naturalistico in qualche caso poco conosciuto ma non meno significativo e affascinante delle mete più note e che si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate durante la Settimana della Regione Siciliana”.

“Ma sono davvero tante le iniziative che l’assessorato porterà avanti in questi mesi – conclude Savarino -. Faremo altri video, documentari, creeremo una app per collegare le varie riserve, distribuiremo la nuova sedia del progetto Clara e porteremo nelle scuole le immagini suggestive che abbiamo scattato durante la realizzazione del filmato”.