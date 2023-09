Ladri inseguono la vittima fino al garage e rubano la sua auto di lusso VIDEO

La polizia sta cercando i malviventi che hanno aggredito la vittima

WESTPORT (USA) – Due ladri inseguono un uomo fino al garage per rubare la sua auto di lusso. La polizia sta cercando i malviventi che hanno aggredito la vittima di Westport, nel Connecticut, Stati Uniti d’America. I due, dopo attimi di violenza, hanno rubato una Aston Martin.

Rubano auto di lusso: il video

Come riportano alcune testimonianze, i ladri hanno seguito la vittima fino a casa. Il filmato, ripreso dalla telecamera di videosorveglianza della casa, mostra due uomini con il volto coperto che che aggrediscono e trascinano via un uomo dalla sua lussuosa vettura e poi fuggono via con l’auto.

