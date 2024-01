Ladri del lusso in azione: vestiti eleganti rubavano nei migliori quartieri VIDEO

Furti di collane e vini pregiati da centinaia di migliaia di euro

MILANO – La polizia ha scoperto due uomini, ladri del lusso di 56 e 66 anni, serbi e con precedenti. I due sono diventati noti per essere gli autori di numerosi furti commessi tra ottobre e dicembre 2023. Vestiti elegantemente e fingendosi clienti, hanno colpito prestigiose gioiellerie, grandi alberghi e negozi di lusso nel quadrilatero della moda. Le telecamere interne hanno giocato un ruolo chiave nel loro riconoscimento.

Ladri del lusso: cosa rubavano

Il furto che ha dato il via alle indagini è avvenuto il 27 ottobre, quando hanno sottratto una collana del valore di 123mila euro da una gioielleria in via Montenapoleone. Il 29 ottobre, hanno poi rubato 10 bottiglie di vino del valore di circa 200mila euro in un hotel di lusso in via del Gesù. Un altro colpo il 5 novembre, con il furto di un’altra collana dal prezzo di circa 100mila euro in una gioielleria all’interno di un altro hotel di lusso.

L’ultimo colpo noto alla vigilia di Sant’Ambrogio. I due ladri hanno rubato una bottiglia di champagne dal valore di 3.200 euro all’interno dei grandi magazzini di corso Vittorio Emanuele. Altri due cittadini serbi sono stati denunciati a piede libero. Questi eventi sottolineano l’audacia e la pianificazione meticolosa dietro i furti, mettendo in luce la sfida continua nella sicurezza dei luoghi di lusso.



