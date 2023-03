Lega, Fabio Cantarella blinda la scelta di Sudano VIDEO

La risposta alle critiche di Raffaele Sudano al Carroccio etneo.

CATANIA. “È una candidatura in cui la Lega e Matteo Salvini credono tantissimo, riteniamo che il nome di Valeria Sudano sia il nome migliore da mettere in campo”. Fabio Cantarella va al congresso dell’Mpa e sostiene le ragioni della candidatura a sindaco di Catania della parlamentare del Carroccio. Una decisione che ha portato Raffaele Lombardo sul piede di guerra. “Non è una fuga in avanti”, replica. E intanto Cantarella fa il punto sugli altri partiti della coalizione e sulle incomprensioni a Gravina e Mascalucia.