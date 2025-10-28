L’emergenza sicurezza, Lagalla: “Il rischio zero non esiste” VIDEO

Le parole del sindaco

PALERMO – “Il rischio zero non esiste. La zona rossa e il potenziamento dei controlli sono misure non solo necessarie ma fondamentali che vanno gradualmente implementate”. A dirlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’incontro tra i big del settore ferroviario mondiale al Marina convention center del Molo trapezoidale.

Lagalla: “Serviranno altri uomini per presidiare Palermo”

“Nessuno ha una riserva illimitata di agenti da potere schierare sul territorio – aggiunge Lagalla -. Abbiamo comunque numeri sufficienti per presidiare tutta una serie di zone e ci vorranno ancora altri uomini per presidiarne sempre di più”.

Lagalla: “I controlli non bastano”

Nel corso di una pausa dei lavori al molo trapezoidale, Lagalla ha continuato: “Il presidio naturalmente non basta. Per rimediare a questa condizione di violenza giovanile bisogna certamente agire, come già si sta facendo, sempre di più a livello della scuola, della famiglia e delle comunità di appartenenza”.

Denunciato un 19enne per l’ultima aggressione

La polizia, intanto, ha fatto luce sull’accoltellamento avvenuto sabato sera in via Chiavettieri. Il responsabile sarebbe un 19enne, che è stato denunciato.